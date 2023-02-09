Петржела: «Удивлён, что «Локомотив» подписал Дзюбу, он не спасёт команду от вылета»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Я очень удивлен тем, что «Локомотив» подписал Дзюбу. Не ожидал такого. Это странное решение, не понимаю его совсем. Артём не тот футболист, который поможет этой команде», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Эксперт отметил, что у «железнодорожников» плохая ситуация, им необходимо сохранить прописку в РПЛ, но Дзюба вряд ли их спасет, у него уже нет той скорости, остался только опыт.

8 февраля «Локомотив» объявил о подписании контракта с 34-летним форвардом до конца текущего сезона.