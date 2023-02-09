Деменко: «Футбол в России существует благодаря «Спартаку»

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о значимости «красно-белых» для российского футбола.

«Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол в России существует во многом благодаря «Спартаку». Игрой «Спартака» восхищались», - приводит слова эксперта Legalbet.

«Спартак» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги занимает второе место после 17 сыгранных туров, набрав 36 баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Сезон чемпионата России возобновится в начале марта.