Гаджиев: «Хорошо, что Кержаков верит в себя»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящий момент занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской команды «Кармиотисса».

Гаджиев поддержал 40-летнего специалиста в его решении отправиться на Кипр, пожелав ему удачи.

«Александр правильно сделал, что поехал на Кипр. Сейчас в футбол играют неплохо во всём мире. Хорошо, что он верит в себя», — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днём».

Напомним, что в прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Пари НН», с которым занял 11-е место в турнирной таблице. Минувшим летом он покинул свой пост, уступив его Михаилу Галактионову.