Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Хорошо, что Кержаков верит в себя»

09 Февраля 2023 • 14:17 Комментировать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящий момент занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской команды «Кармиотисса».

Гаджиев поддержал 40-летнего специалиста в его решении отправиться на Кипр, пожелав ему удачи.

«Александр правильно сделал, что поехал на Кипр. Сейчас в футбол играют неплохо во всём мире. Хорошо, что он верит в себя», — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днём».

Напомним, что в прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Пари НН», с которым занял 11-е место в турнирной таблице. Минувшим летом он покинул свой пост, уступив его Михаилу Галактионову.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Александр Кержаков Кармиотисса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
14:36 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Футбол в России существует благодаря «Спартаку»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Дзюба в «Локомотиве» — это сомнительное подписание»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Хорошо, что Кержаков верит в себя»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана отреагировал на слухи об интересе «Реала» к защитнику «Зенита»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Тедеско будет сложно в сборной Бельгии»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Не уверен, что Дзюба забьёт больше пяти голов»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Чемпионату Испании не хватает российских футболистов»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Равиль Сабитов: «Я говорил, что Дзюба будет вторым Ибрагимовичем» 4
12:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Соуто заявил о готовности игрока перейти в РПЛ летом
11:36 · Россия. Премьер-лига
Талалаев рассказал о сильных сторонах новичка «Торпедо» Стефановича
11:16 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе «Реала» к Ренану
10:41 · Россия. Премьер-лига
Названа дата товарищеского матча «Зенит» - «Сепахан»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Ловчев оценил игру «Спартака» при Абаскале
10:26 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о трансфере бразильского футболиста официально
10:21 · Россия. Премьер-лига
РФС нашёл замену Adidas
Все новости
Рекомендуем