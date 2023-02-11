Преданы малой родине

На днях Леонид Слуцкий выступил с заявлением о том, что современным СМИ нужны кликабельные заголовки, а не простые душевные новости о том, что бывший главный тренер сборной России вложил 135 млн собственных средств в строительство стадиона в родном Волгограде и продолжает вкладывать финансы в развитие детского футбола. О тех, кто не тратит свои честно заработанные на роскошную жизнь, а занимается благотворительностью с целью развития футбола на малой Родине – в этой статье.

Слуцкий и «Бомбонера»

Говоря, что о стадионе, построенном на средства Леонида Викторовича, ни разу не писали, тренер немного лукавит. Писали, только в не лучших красках. Причина понятна. Экс-наставник сборной России сразу объявил свою позицию, стремясь показать, что если деньги не будут «оседать» в карманах чиновников, а пойдут в дело, то можно получить неплохой результат.

Слуцкий объявил о строительстве стадиона три года назад, в апреле 2022-го стадион начал функционировать. Несмотря на ковид, политическую ситуацию и, как следствие, резкий рост цен, а также невероятную занятость, Леонид Викторович довёл начатое до конца. Стадион должен был быть построен на 60 млн рублей, но итоговая общая цена составила 135 млн рублей. Когда своих средств перестало хватать, тренер стал зарабатывать на рекламе и медиаактивности. Помогли футболисты «Рубина», подарившие наставнику на 50-летний юбилей почти 1 млн рублей, Василий Березуцкий вложил 5 млн. Но всё остальное – это деньги и желание Слуцкого. За это отдельные аплодисменты Леониду Викторовичу, для которого «Бомбонера», похоже, стала делом его жизни. И есть правда в словах наставника, который заявлял, что если его дисквалифицируют, то он уедет в Волгоград тренировать детей. Похоже, что это будет идеальное завершение карьеры для Слуцкого.

Глушаков и «Родина»

Игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков свой стадион построил почти десять лет назад. В родном Миллерово экс-полузащитник «Спартака» возвёл весьма достойное спортивное сооружение. Даже более чем достойное для 35-тысячного города. Как и Слуцкий, Глушаков строил стадион «на пустыре». Своих денег вложил порядка 2 млн долларов. Они пошли не только на стадион, но и на создание детской команды (тренеров, форму). Но чему стоит позавидовать Слуцкому, так это сообщениям в прессе. Глушаков тоже изначально заявлял, что средства на спортивное сооружение выделяются, но пустырь так и остаётся. Однако как только стадион был построен, то СМИ наперебой сообщали эту новость. Может, время было немного другое? Отметим, что без помощи со стороны у Дениса тоже не обошлось. Газон для «Родины» подарила бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.

Шатов и Рудник

Игрок екатеринбургского «Урала» Олег Шатов также вложил свои финансовые средства в родной город. Летом 2016 года был открыт стадион, негласно получивший имя самого футболиста. Шатов вложил порядка 15 млн рублей собственных средств, а его отец помог подрядчикам техникой и строительными материалами. Спортивный комплекс включает футбольное поле, а также площадки для волейбола и баскетбола. В федеральных СМИ открытие комплекса было отмечено краткой новостью. Присутствовать на открытии Олег Шатов не смог, зато местные власти с радостью отмечали «подарок».

Российские футболисты и благотворительность

В целом, наши футболисты готовы тратить деньги на благотворительность. И это далеко не всегда освещается в СМИ. Фёдор Смолов перевёл 400 тыс. рублей на ремонт Дома культуры в одном из сёл, 1 млн рублей Московской станции скорой помощи, помогал тяжёлобольным детям, оплачивал малоимущим семьям аренду жилья на длительный срок. Алан Дзагоев из Беслана. И слова благодарности за его помощь и пожертвования регулярно доносятся из малой родины экс-полузащитника ЦСКА. Александр Кокорин намного чаще попадал в новости по иным ситуациям, нежели благотворительность. Благие дела футболиста: помощь больным детям, покупка автобусов, экипировки для детей больше остаются за пределами новостей.

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Слуцкий, Глушаков, Шатов – им принадлежат три самые известные истории вложения достаточно большой суммы денег на развитие спорта на своей малой родине. И эти случаи доказывают, что если ты хочешь что-то сделать, то тебя не остановит никто. Даже местная администрация.

Константин Лицин