Дзюба вернулся в чемпионат России: подобные истории отечественных игроков

Менее трёх недель остаётся до возобновления футбольного сезона в России, а до завершения трансферного окна и вовсе две. Одной из главных новостей последних дней стало возвращение Артёма Дзюбы в РПЛ. Экс-форвард питерского «Зенита» и московского «Спартака», после турецких приключений, стал игроком «Локомотива». О тех, кто возвращался не только в отечественный чемпионат, но и в прежние клубы в этой статье. Сегодня мы расскажем о футболистах, вернувшихся в свои прежние клубы в главной футбольной лиге России спустя годы скитаний по Европе и миру.

Александр Кержаков

Кержаков – воспитанник «Зенита» и один из лучших нападающих в истории санкт–петербургского клуба. После подписания контракта на 5,5 года с «Севильей» в 2007 году он покинул родные пенаты. Проявить себя в полной мере в Испании не удалось. Из-за большой конкуренции уже через год было принято решение вернуться на родину, но возвращать себе былой авторитет Кержакову пришлось в «Динамо». Позже сам Александр признавался, что поспешил с возвращением в Россию, нужно было оставаться за границей. Но что ни делается – всё к лучшему. Не попав в заявку на чемпионат Европы-2008, Кержаков проявил настоящий характер. Период с 2010 по 2017 год стал звёздным часом в его биографии, когда Кержаков показал себя как в «Зените», так и в национальной сборной. Завершил карьеру Александр, уже находясь в аренде в швейцарском «Цюрихе», в возрасте тридцати пяти лет.

Дмитрий Аленичев

В 18 лет Аленичев дебютировал в Высшей лиге чемпионата СССР. Перебраться в столицу из родной Псковской области в определённой мере помог случай. Дмитрий попал на глаза селекционерам «Локомотива», когда те просматривали другого футболиста на игре с участием «Машиностроителя» из Пскова. Затем был столичный «Спартак», с которым он стал четырёхкратным чемпионом России в 1994, 1996, 1997 и 1998 гг. По итогам 1997 года Аленичев был признан лучшим футболистом России. После «Спартака» вполне прогнозируемо перебрался в Италию, где защищал цвета «Ромы» и «Перуджи». Далее был «Порту», в котором Аленичев стал первым российским футболистом – победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА (в 2003 году) и Лиги Чемпионов (в 2004 году), причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу. В июле 2004 года Аленичев подписал трёхлетний контракт с московским «Спартаком», вернувшись в родную команду. Следом был конфликт с главным тренером Александром Старковым и… прощальный матч Аленичева в качестве игрока за «Спартак», состоявшийся 4 мая 2008 года.

Куинси Промес

Куинси Промес перебрался в столичный «Спартак» из голландского «Гоу Эхед Иглз» в 2014 году. За четыре сезона он стал настоящим любимцем болельщиков. В своём сотом матче за «Спартак» он забил пятидесятый гол и уже в следующем сезоне Квинси уехал в Европу. Успел поиграть за «Севилью» и «Аякс», и только в феврале 2021 года нидерландский футболист снова надел футболку столичного клуба. 27 ноября 2022 года провёл свой 200-й матч за «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России против петербургского «Зенита». То ли ещё будет?

Вагнер Лав

Возвращения бразильца в состав московских армейцев ждали и прошлом году. Своё первое возвращение Вагнер Лав отметил голом в ворота московского «Спартака». Вообще лучший бомбардир-легионер в составе ЦСКА «любил» возвращаться. «Коринтианс» и «Палмейрас», наряду с армейцами, встречали Вагнера по разу. Стать первым и единственным клубом, куда Лав приходил трижды, пока не удалось никому. Но, может, это временно?

Получится ли у Артёма восстановить свой авторитет в «Локомотив» и вернуться на прежний уровень? Возвращаются обычно в те места, где тебя ждут. Похоже, что так было и с нашими героями. Сможет ли Дзюба повторить их историю?

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Константин Лицин