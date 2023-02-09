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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко подвёл итог зимней трансферной кампании «Локомотива» эксклюзив

09 Февраля 2023 • 13:40 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансферную компанию «железнодорожников» в зимнее окно.

- «Локомотив» боится рисковать и берёт опытных игроков, которых не хватает. Я вижу в команде одного Баринова. Если взяли Дзюбу и Смольникова на полгода, значит хотят убрать всякие риски. Имею в виду, что главный тренер не уверен окончательно в молодых. Плюс сборы заканчиваются, и Галактионов видит сомнения и решил подстраховаться», — сказал Гуренко.

В зимнее трансферное окно «Локомотив» приобрёл полузащитника Максима Глушенкова, нападающих Артёма Дзюбу и Сергея Пиняева, защитника Игоря Смольникова и вратаря Илью Лантратова.

Команда после 17 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Артём Дзюба Игорь Смольников РПЛ Максим Глушенков Сергей Пиняев
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