Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансферную компанию «железнодорожников» в зимнее окно.

- «Локомотив» боится рисковать и берёт опытных игроков, которых не хватает. Я вижу в команде одного Баринова. Если взяли Дзюбу и Смольникова на полгода, значит хотят убрать всякие риски. Имею в виду, что главный тренер не уверен окончательно в молодых. Плюс сборы заканчиваются, и Галактионов видит сомнения и решил подстраховаться», — сказал Гуренко.

В зимнее трансферное окно «Локомотив» приобрёл полузащитника Максима Глушенкова, нападающих Артёма Дзюбу и Сергея Пиняева, защитника Игоря Смольникова и вратаря Илью Лантратова.

Команда после 17 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.