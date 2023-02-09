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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Соуто заявил о готовности игрока перейти в РПЛ летом

09 Февраля 2023 • 12:04 Комментировать

Защитник «Гояса» Ян Соуто не получил предложений от клубов Российской премьер-лиги в зимнее трансферное окно. Об этом в беседе с корреспондентом «РБ Спорта» сообщил футбольный агент Лусиано Рего.

«Официальных предложений из России зимой так и не поступило. Однако если предложение поступит в летнее трансферное окно, трансфер возможен, Ян будет готов к переходу», - сказал агент.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 21-летнему исполнителю со стороны московского ЦСКА.

Трудовой договор Соуто с «Гоясом» рассчитан до 2024 года. Его трансферный ценник – 450 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Гояс Ян Соуто
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