Агент Соуто заявил о готовности игрока перейти в РПЛ летом

Защитник «Гояса» Ян Соуто не получил предложений от клубов Российской премьер-лиги в зимнее трансферное окно. Об этом в беседе с корреспондентом «РБ Спорта» сообщил футбольный агент Лусиано Рего.

«Официальных предложений из России зимой так и не поступило. Однако если предложение поступит в летнее трансферное окно, трансфер возможен, Ян будет готов к переходу», - сказал агент.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 21-летнему исполнителю со стороны московского ЦСКА.

Трудовой договор Соуто с «Гоясом» рассчитан до 2024 года. Его трансферный ценник – 450 тысяч евро.