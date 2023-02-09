Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от выступления нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».

- Какие ожидания от выступления Дзюбы в «Локомотиве»? У него получится принести пользу команде?

- Сложно сказать, в каком состоянии находится Дзюба, в том числе психологическом. Он помотался. Плюс как он адаптируется. Хотя это парень опытный, поэтому проблем с этим быть не должно. Задача тренера - правильно понять Дзюбу и найти общий язык, потому что Артём - своеобразный человек. И от Дзюбы тоже многое зависит. Важно, как он воспринимает эту ситуацию и готов ли максимально выкладываться. Сколько эмоций у него осталось. И чтобы здоровье позволило стабильно играть. Все-таки молодым футболистом его не назовешь.

- Галактионов всего на 4 года старше Дзюбы, а авторитет тренера всегда важен. Здесь возможны сложности?

- Есть сомнение в плане авторитетности тренера. Важно, как тренер поставит себя, какой найдут общий язык, каким будет общение.

- Дзюба сможет забивать в «Локомотиве» столько же, сколько в «Зените»?

- Мне нравится состав «Локомотива» в средней и атакующей линии. Там молодые, перспективные, играющие ребята. Это мобильная команда. Она может нивелировать движение Дзюбы, если его будет не хватать, ведь Дзюба не всегда отличался подвижностью и мобильностью. У Артёма другие козыри.

- То есть, забивать Дзюба будет?

- Моменты точно будут создаваться. Если Артём будет в хорошей форме, с его опытом и голевым чутьем он должен забивать.

- Что Дзюба должен сделать, чтобы его переход в «Локомотив» посчитали удачным?

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- Показывать свою лучшую игру, которую он демонстрировал раньше, для чего нужно быть максимально мотивированным.

- Дзюба не привык бороться за выживание. Не станет ли это для него проблемой?

- Мотивации в такой цели тоже достаточно. Здесь может быть даже больше мотивации.

- Могут ли возникнуть проблемы у Галактионова, если он посадит Дзюбу на скамейку запасных, например из-за того, что Артём не успеет набрать кондиции?

- Если Дзюба не в форме, почему он должен играть? Он сам это понимает - парень опытный. Должен все адекватно воспринимать и быть мотиватором для команды даже на лавке. Артём понимает, в какой ситуации приходит в «Локомотив» и для чего. Но все зависит от игрока и тренера.

- Не все болельщики «Локомотива» хотят видеть Дзюбу в команде. Это не станет проблемой?

- Он играл в «Спартаке», «Зените», где давление болельщиков не меньше. Он к этому привык и справится.

- Почти полмесяца осталось до возобновления сезона. Дзюба успеет подготовиться?

- Не думаю, что Артём сидел на диване и ничего не делал. Форму он поддерживал. Конечно, две недели – это небольшой срок, но и не маленький. Задача – вернуть игровой тонус, а для этого проводятся игры на сборах. Нужно матча два-три, чтобы набрать этот тонус и чувствовать себя комфортно.

Елена Григорьевская