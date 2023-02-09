Названа дата товарищеского матча «Зенит» - «Сепахан»

Стало известно, когда состоится контрольный поединок между петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом». Как рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых», спарринг команд пройдет в пятницу, 17 февраля. Встреча состоится на стадионе «Накш-э-Джахан» в городе Исфахан (Иран).

Последний товарищеский поединок подопечные Сергея Семака провели против клуба «Джохор» из Малайзии. Российский клуб отпраздновал разгромную победу со счетом 3:0.

По итогам 17 туров чемпионата России петербургская команда лидирует в турнирной таблице. На счету «Зенита» 42 набранных балла. Питерцы опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков.