Ловчев оценил игру «Спартака» при Абаскале

Ветеран сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался касательно игры московского «Спартака» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Спартак» стал играть намного приятнее. Последнее время тошнит от концовок матчей: футболисты падают, притворяются. Спартаковцы чуть ли не единственные, кто не ломает игру в концовках - это заслуга испанца», - приводятся слова эксперта на страницах Sport24.

Абаскаль занял пост главного тренера московского коллектива летом прошлого года. Под его руководством «народная команда» набрала 36 баллов после 17 туров и располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.