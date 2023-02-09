24-летний бразильский защитник Лео Андраде официально представлен в качестве игрока подмосковных «Химок». Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба Премьер-лиги.

До переезда в российский чемпионат защитник отметился выступлениями за бразильские клубы «Жувентуде» и «Куритиба», а также португальский «Маритиму».

В нынешнем сезоне Андраде принял участие в 12 поединках Примейры, записав на свой счет один забитый мяч.

После 17 туров чемпионата России «Химки» с 12 набранными баллами занимают 15-е место в турнирной таблице.