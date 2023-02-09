РФС нашёл замену Adidas

Согласно информации журналистов издания «РБ Спорт», спортивная компания Jögel может начать сотрудничество с Российским футбольным союзом. Бренд может занять место Adidas, с которым было расторгнуто соглашение.

Adidas был техническим партнером РФС с 2008 года и экипировщиком сборных России по футболу, однако весной прошлого года немецкий бренд приостановил сотрудничество с федерацией.

Бренд Jögel был основан в Германии в 2015 году российскими и немецкими специалистами. В форме этого производителя экипировки выступает представитель Медиалиги «Амкал».