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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев рассказал, будут ли трансферы в «Торпедо»

09 Февраля 2023 • 10:08 Комментировать

Рулевой столичного «Торпедо» Андрей Талалаев высказался относительно потенциальных зимних трансферов «автозаводцев» этой зимой.

«Руководители обещают десятого номера. Также ждём забивного нападающего. Если мы хотим быть конкурентоспособными, нужно делать приобретения», - приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

Московский клуб провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. Подопечные Талалаева набрали всего шесть очков в 17 турах и замыкают турнирную таблицу чемпионата страны.

Розыгрыш Премьер-лиги возобновится в начале следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
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