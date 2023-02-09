Талалаев рассказал, будут ли трансферы в «Торпедо»

Рулевой столичного «Торпедо» Андрей Талалаев высказался относительно потенциальных зимних трансферов «автозаводцев» этой зимой.
«Руководители обещают десятого номера. Также ждём забивного нападающего. Если мы хотим быть конкурентоспособными, нужно делать приобретения», - приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.
Московский клуб провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. Подопечные Талалаева набрали всего шесть очков в 17 турах и замыкают турнирную таблицу чемпионата страны.
Розыгрыш Премьер-лиги возобновится в начале следующего месяца.
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