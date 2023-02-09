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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин оценил перспективы Дзюбы в «Локомотиве»

09 Февраля 2023 • 09:27 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе 34-летнего центрфорварда Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«У Дзюбы есть мотивация и опыт, он может сплотить коллектив в раздевалке за счет харизмы, может передать опыт и мастерство молодым. Больше шансов на то, что у него и клуба все получится», - приводит слова Булыкина ТАСС.

Трудовое соглашение Дзюбы с московским клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона. Его предыдущим местом работы был «Адана Демирспор».

После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимают место в зоне переходных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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