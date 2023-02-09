Булыкин оценил перспективы Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе 34-летнего центрфорварда Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«У Дзюбы есть мотивация и опыт, он может сплотить коллектив в раздевалке за счет харизмы, может передать опыт и мастерство молодым. Больше шансов на то, что у него и клуба все получится», - приводит слова Булыкина ТАСС.

Трудовое соглашение Дзюбы с московским клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона. Его предыдущим местом работы был «Адана Демирспор».

После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимают место в зоне переходных матчей.