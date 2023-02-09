Дзюба может обогатиться на бонусах в «Локомотиве» - известны детали

Опубликованы новые подробности контракта нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом». Как сообщают журналисты «РБ Спорта», заработная плата 34-летнего бомбардира в стане «железнодорожников» составит пять миллионов рублей. Также в договоре прописан пункт о подписном бонусе.

Для Дзюбы столичный клуб предусмотрел бонусы за индивидуальные достижения: голы, ассисты, заработанные и забитые пенальти. Кроме того, он получит вознаграждение, если команда сможет покинуть зону переходных матчей. Еще прописана премия за победу в Кубке страны.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают 14-е место в таблице.