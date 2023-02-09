Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы 34-летних нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в московском «Локомотиве», с которым они подписали накануне контракты до конца сезона.

- Прежде всего, это оказались достаточно неожиданные переходы, всё было сделано очень быстро. Что касается степени успешности этих приобретений для «Локомотива», то тут должно сойтись много факторов. В принципе, Дзюба и Смольников – квалифицированные и качественные игроки с большим опытом выступлений на уровне ведущих российских клубов и сборной страны. Но вопрос в том, в каком функциональном состоянии они сейчас находятся и как всю эту ситуацию разрешит тренерский штаб «Локомотива». Плюс есть вопрос вливания в состав команды. Если по Смольникову понятно, что он будет использоваться с правой стороны, где он традиционно играл всю свою карьеру, то у Артёма как у габаритного центрфорварда позиция довольно специфичная. В принципе, схема с тремя защитниками подразумевает наличие на передней линии большого нападающего, который может принять мяч, загородить его корпусом, отдать партнёру, сбросить головой. Но если Галактионов собирается использовать другую расстановку, вписать в неё Дзюбу займёт больше времени. В «Локомотиве» в последнее время обычно были быстрые форварды – те же Камано, Изидор и Иван Игнатьев, а Артём более габаритный и другого плана нападающий. Если всё сойдётся благополучно, у Дзюбы есть хорошие шансы заиграть в «Локомотиве» удачно.