Романцев оценил решение Кержакова продолжить карьеру на Кипре

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на новость о том, что Александр Кержаков продолжит карьеру на Кипре. Российский специалист возглавил клуб «Кармиотисса».

«Не сказал бы, что возглавить кипрский клуб - шаг вперед. Все-таки кипрский футбол не входит в топ. По уровню чемпионат Кипра ниже нашего. Но это шаг для развития в профессии тренера», - приводит слова Романцева издание Sport24.

Напомним, что Кержаков находился в статусе безработного с лета прошлого года, когда покинул «Пари НН». До работы в Нижнем Новгороде Александр возглавлял «Томь».