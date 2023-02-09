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Романцев оценил решение Кержакова продолжить карьеру на Кипре

09 Февраля 2023 • 09:06 Комментировать

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на новость о том, что Александр Кержаков продолжит карьеру на Кипре. Российский специалист возглавил клуб «Кармиотисса».

«Не сказал бы, что возглавить кипрский клуб - шаг вперед. Все-таки кипрский футбол не входит в топ. По уровню чемпионат Кипра ниже нашего. Но это шаг для развития в профессии тренера», - приводит слова Романцева издание Sport24.

Напомним, что Кержаков находился в статусе безработного с лета прошлого года, когда покинул «Пари НН». До работы в Нижнем Новгороде Александр возглавлял «Томь».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Олег Романцев
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