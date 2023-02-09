Валуев - о Fan ID: «Многие вещи выглядят страшно лишь вначале»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о том, что паспорт болельщика (Fan ID) оформили 375 тысяч человек.

«Число выданных Fan ID, по данным Минцифры, показывает, что многие вещи выглядят страшно лишь вначале. А дальше, разобравшись в вопросе, человек понимает, что ничего такого там нет», - приводит слова Валуева издание «РБ Спорт».

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.