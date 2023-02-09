Дюрица: «Переход в Азию пойдёт на пользу российскому футболу»

Экс-защитник сборной Словакии Ян Дюрица, который известен в российском чемпионате по выступлениям за московский «Локомотив», поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Российские футболисты хотят играть в международных кубках и показывать свое качество. Почему бы и не перейти в АФК? Такое решение пойдет на пользу российскому футболу», - приводит слова Дюрицы издание Sport24.

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов.