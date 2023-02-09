Евгений Тарасов: «Зенит» должен выиграть РПЛ, чтобы появилась вторая звезда»

Бывший тренер академии петербургского «Зенита» Евгений Тарасов поделился мнением о перспективах «сине-бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Зенит» должен выиграть чемпионат, чтобы появилась вторая звезда на игровой эмблеме. Это важно для истории. Для этой задачи, думаю, подписали легионеров и продлили контракты», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

После 17 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 42 балла и лидируют в турнирной таблице. «Зенит» опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков.