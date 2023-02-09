Рапопорт - о Кержакове: «Лучше работать на Кипре, чем нигде»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о переезде Александра Кержакова в чемпионат Кипра. Российский специалист назначен главным тренером клуба «Кармиотисса».

«Кержаков хочет работать тренером, появился шанс на Кипре - значит, надо ехать. Лучше работать на Кипре, чем нигде не работать», - приводит слова Рапопорта издание «РБ Спорт».

Напомним, что Александр имеет опыт работы главным тренером «Томи» и «Пари НН».

Новый клуб Кержакова - «Кармиотисса» - в настоящий момент располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра.