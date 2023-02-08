Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в команду.

- Как оцените трансфер Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»?

- Удачные это трансферы или нет, покажут результаты. Но оба этих футболиста очень опытные, которые прошли очень многое. Не буду говорить про «Зенит», но в любом случае ребята имеют хорошую квалификацию. В данной ситуации главное, как они физически будут выглядеть. Остается не так много времени до рестарта чемпионата.

- То есть, физические кондиции, особенно Дзюбы, вызывают сомнения?

- Наверное, эти игроки занимались и тренировались индивидуально. В надлежащем состоянии они оба могут принести большую пользу «Локомотиву» за счет своего опыта и того, что они играли в сборной России и топ-клубах. У них хорошая карьера. Надеюсь, они смогут помочь команде, которая оказалась в сложной ситуации.

- До возобновления сезона всего полмесяца. Насколько реально за такой короткий срок вписаться в команду?

- Думаю, что особых проблем не будет. Это люди, которые много поиграли на высоком уровне, чтобы ожидать от них подобных проблем. Сложность может быть только с функциональным состоянием. Они на сборах поработают, подтянут кондиции.

- Придется форсировать подготовку?

- Этого делать нельзя. Думаю, что тренерский штаб разберется, зная их возможности. Важно правильно подвести игроков к рестарту.

- Подходит ли стиль игры «Локомотива» Дзюбе, или надо будет менять под него тактику?

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- Тут надо отталкиваться от видения тренерского штаба. От того, как они будут строить игру. Но эти ребята прошли в футболе через все, поэтому для них не будет проблемой подстроиться под игру команды. В игровом плане у них не будет особых сложностей, как и в плане адаптации. Надо только кондиции подтянуть, чтобы ребят хватало на какое-то время. Они профессионалы и сами все прекрасно понимают. У них пока контракт до лета, но я уверен, что Артём и Игорь помогут команде не вылететь из РПЛ и в дальнейшем смогут остаться. Все зависит от того, какую пользу они принесут новому клубу.

- Со времен Смолова в «Локомотиве» нет топового форварда. Сможет ли Дзюба стать таковым? Он будет стабильно выходить в стартовом составе?

- Это будет засвистеть от Галактионова. Он будет лучше знать состояние Артёма. Именно от этого всё будет зависеть. Если у него будут хорошие кондиции, то он будет играть постоянно. Артём и сам понимает, что остался нехороший осадок от Турции. А он еще способен играть на высоком уровне. Надеюсь и Дзюба, и Смольников приложат все усилия, чтобы постараться решить задачи, которые стоят на этот отрезок времени.

- Первая игра после рестарта и сразу «Спартак». Для Дзюбы наверняка эта встреча будет принципиальной?

- Как и для всей команды. «Локомотиву» важно удачно выступить и в кубковых играх. Ну а про чемпионат и говорить нечего. Осталось 12 матчей и надо играть так, чтобы остаться, не вызывая никаких вопросов. А уже в дальнейшем можно строить свою политику, команду. Сейчас главное – удачно провести концовку сезона.

- Не все болельщики с позитивом восприняли приход Дзюба. Это не станет проблемой?

- Болельщики бывают разные. Кто-то может и негативно отнестись к этому трансферу. Но я считаю, что не нужно оглядываться на то, что Дзюба когда-то играл в «Спартаке». Потом он выступал за «Зенит». Надо исходить из того, что нормальные болельщики, которые переживают за судьбу команды, должны постараться, чтобы эти футболисты принесли как можно больше пользы. Это будет правильно.

Елена Григорьевская