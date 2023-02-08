Тедеско ответил на вопрос о переменах в составе сборной Бельгии

Новый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, каким он видит состав национальной команды под своим руководством.

«Это хороший вопрос. Я буду честен. Для меня нет молодых игроков или старых. Есть только качество. Конечно, я больше привык работать с молодёжью, но это не означает, что должны играть только они. У нас нет времени на эксперименты. На поле будут играть только лучшие.

Пока не могу сказать насчет состава. Это будет зависеть от игроков. Мы поговорим, потренируемся вместе. Мы должны ставить одни и те же цели, одни и те же принципы, одни и те же идеи.

Поговорил ли я с Эденом Азаром? Вы знаете, если игрок закончил свою карьеру в сборной, значит, у него были на то свои причины», — передаёт слова Тедеско RTBF Sport.