Тедеско рассказал, как он узнал о возможности стать главным тренером сборной Бельгии

Новоиспечённый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал занимательную историю о том, как он узнал о потенциальной возможности стать наставником бельгийской команды.

«Я был у зубного врача, когда узнал, что Роберто Мартинес уволен. Я сделал скриншот и отправил его своему агенту, спросив, что он думает по этому поводу? Он сказал мне, что я не буду фаворитом на эту должность, ведь я никогда не тренировал национальную сборную. Но теперь я здесь...», — цитирует речь Тедеско издание RTBF Sport.

Также напомним, что Роберто Мартинес, который является уже бывшим наставником сборной Бельгии, был уволен со своей должности после провала национальной команды на ЧМ-2022.