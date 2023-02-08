Аршавин высказался о назначении Кержакова в «Кармиотиссу»

Бывший игрок российской сборной Андрей Аршавин оценил назначение своего экс-партнёра по «Зениту» Александра Кержакова на тренерский пост кипрской «Кармиотиссы».

«В принципе рад за него, что нашел работу. Получится ли у него на Кипре? Почему нет? Мне кажется, он и в России нормально работал. Поработает там и вернется к нам, надеюсь», — заявил экс-полузащитник «Арсенала», чьи слова цитирует «Матч ТВ».

Напомним, что бывший форвард национальной команды России возглавил коллектив из кипрского чемпионата сегодня, 8 февраля. «Кармиотисса» находится лишь на десятой строчке в турнирной таблице первенства.