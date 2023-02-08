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Салихова поддержала Тедеско после назначения в сборную Бельгии

08 Февраля 2023 • 18:48 Комментировать

Жена бывшего владельца столичного «Спартака» Зарема Салихова высказалась о назначении Доменико Тедеско на пост тренера сборной Бельгии.

«Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Я всегда буду поддерживать его, какой бы клуб или сборную он ни возглавил», — заявила супруга Леонида Федуна в интервью «Спорт-Экспрессу». По её мнению, немецкий специалист никогда не желал чего-либо плохого «красно-белым», о чём знают все, кто работал с Тедеско в Москве.

Напомним, что Доменико Тедеско был объявлен новым тренером бельгийской национальной команды сегодня, 8 февраля. В «Спартаке» специалист работал с 2019 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Бельгии Доменико Тедеско Зарема Салихова
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