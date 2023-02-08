Цорн поделился своим мнением по поводу назначения Тедеско на пост наставника сборной Бельгии

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что ожидает успешной работы Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

«По назначению в сборную Бельгии могу подчеркнуть, что Доменико не раз уже доказывал свой уровень. Уверен, что он и его помощники будут и на этом уровне работать успешно, — цитирует речь Цорна «Матч ТВ».

Напомним, что 8 февраля стало известно, что новым наставником бельгийской национальной сборной станет 37‑летний Тедеско.

Контракт Доменико рассчитан до 31 июля 2024 года.

Итальянский тренер возглавлял «Спартак» с 2019 до 2021 год, сумев завоевать с командой серебряные медали РПЛ.