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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Факела» Брахими получил серьёзную травму в контрольном матче против «Торпедо»

08 Февраля 2023 • 18:31 Комментировать

Новоиспечённый игрок «Факела» Мохамед Брахими получил травму в контрольном матче своей новой команды с московским «Торпедо».

По сообщениям пресс-службы клуба, алжирский полузащитник сломал таранную кость.

Напомним, что 3 февраля 2023 года стало известно, что 24-летний Брахими на правах аренды перешёл в воронежский клуб из болгарского «Ботева».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023.

На данный момент «Факел» расположился на тринадцатой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, занеся в свой актив 13 очков.

Поединок «Факела» и «Торпедо» завершился со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Факел Ботев Мохамед Брахими
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