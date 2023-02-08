Новичок «Факела» Брахими получил серьёзную травму в контрольном матче против «Торпедо»

Новоиспечённый игрок «Факела» Мохамед Брахими получил травму в контрольном матче своей новой команды с московским «Торпедо».

По сообщениям пресс-службы клуба, алжирский полузащитник сломал таранную кость.

Напомним, что 3 февраля 2023 года стало известно, что 24-летний Брахими на правах аренды перешёл в воронежский клуб из болгарского «Ботева».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023.

На данный момент «Факел» расположился на тринадцатой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, занеся в свой актив 13 очков.

Поединок «Факела» и «Торпедо» завершился со счетом 1:1.