Капелло пожелал удачи Кержакову в «Кармиотиссе»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло отреагировал на назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Очень рад за Кержакова! Желаю ему всяческих успехов в «Кармиотиссе», — заявил знаменитый итальянский специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что сегодня официально было объявлено о назначении экс-нападающего «Зенита», «Динамо» и «Севильи» на пост тренера кипрского коллектива. Предыдущим местом работы Кержакова был клуб «Пари НН», с которым бывший форвард занял 11-е место в прошлом розыгрыше РПЛ. «Кармиотиссая» находится на десятой строчке в турнирной таблице местного первенства.