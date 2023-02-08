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Тренер вратарей «Зенита» Жевнов: «Михаил Кержаков — пример для подражания для молодых игроков»

08 Февраля 2023 • 17:52 Комментировать

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов ответил на вопрос, за счёт чего голкипер Михаил Кержаков добрался до основного состава «сине-бело-голубых».

«Мише воздалось за его труды. Он без проблем уезжал в аренды, при этом в не лучшие команды. Он гораздо раньше меня понял, как правильно относиться к себе и восстановлению. Кержаков – пример для подражания для молодых игроков «Зенита» во многих вещах», — приводит слова Жевнова Sports.ru.

В текущем сезоне 36-летний вратарь провел 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и десять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Кержакова с «Зенитом» истекает предстоящим летом. Ранее футболист признался, что пока не получал предложений о продлении сотрудничества.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Юрий Жевнов
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