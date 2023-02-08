Тренер вратарей «Зенита» считает, что Сафонову нужно переходить в европейский клуб

Юрий Жевнов, занимающийся подготовкой вратарей в петербургском «Зените», высказал своё мнение насчёт карьерных перспектив голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов – однозначный первый номер в России. На мой взгляд, после этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат. Он будет прогрессировать и в РПЛ, но в Европе скачок будет резче», — передаёт слова Жевнова Sports.ru.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сафонов провел 17 матчей за краснодарский клуб в рамках Российской премьер-лиги, пропустив в них 29 мячей. При этом в пяти играх 23-летний россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент «Краснодар» с 25 очками в своём активе занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.