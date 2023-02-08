Защитник «Левски» Хосе Кордоба может перебраться в один из клубов Российской премьер-лиги.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», игрок болгарского клуба заинтересовал несколько клубов РПЛ. Команды уже обсуждают с «Левски» возможный трансфер футболиста.

Стоит отметить, что интересы Кордобы представляет то же агентство, которое работает с Исмаэлем Диасом. Напомним, Диас близок к подписанию контракта с ЦСКА.

В нынешнем сезоне 21-летний Кордоба принял участие в 24 матчах и сделал два голевых паса. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость панамского защитника в 1,5 миллиона евро.