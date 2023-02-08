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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Газзаев оценил переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

08 Февраля 2023 • 17:39 Комментировать

Артём Дзюба и Игорь Смольников в ближайшее время будут представлены как футболисты «Локомотива». Комментарий по поводу подписаний «железнодорожниками» этих опытных игроков дал известный тренер Валерий Газзаев.

«Безусловно, и Артём Дзюба, и Игорь Смольников наряду с Дмитрием Бариновым будут тремя явными лидерами в команде, которые станут мотиваторами. Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице», - высказался Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице, то есть в зоне стыковых игр. В ноябре главным тренером команды стал молодой специалист Михаил Галактионов. Именно он весной будет стараться улучшить турнирное положение «железнодорожников».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Газзаев Артём Дзюба Игорь Смольников
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