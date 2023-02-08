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Колыванов: «Локомотив» — один из лучших вариантов для Дзюбы, он поможет команде»

08 Февраля 2023 • 17:33 Комментировать

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Если так, то могу только поздравить Дзюбу. «Локомотив» - один из лучших вариантов для него в 34 года. В любом случае он может помочь «Локомотиву». Футболист-то он играющий», — цитирует Колыванова Rusfootball.

По словам тренера, он не знает, сможет ли Дзюба стать основным игроком «железнодорожников», ведь он очень долго не играет, но форвард точно сможет составить конкуренцию футболистам.  

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что 34-летний нападающий уже подписал контракт с «Локомотивом».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Текстильщик Игорь Колыванов Артём Дзюба
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