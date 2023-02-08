Бышовец — о Кержакове: «Назначение главным тренером «Кармиотисса» — это вызов, посмотрим, что у него получится»

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец пожелал успехов Александру Кержакову, официально назначенному на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса», отметив, что это станет настоящим вызовом для 40-летнего россиянина.

«Для Кержакова назначение главным тренером «Кармиотисса» — это вызов, потому что ему там многое неизвестно. Анализировать придётся достаточно. К тому же Александру надо будет говорить на английском языке. Посмотрим, что у него получится с этой командой. Хочется пожелать ему только успехов», — передаёт слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, что в сезоне 2021/2022 Кержаков возглавлял «Пари НН», сумев занять с командой 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.