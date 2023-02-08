Сёмин: «Александр Кержаков — молодой и талантливый парень, работа в «Кармиотиссе» пойдёт ему на пользу»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

«Тренер не должен долго быть без работы, тем более молодой — Кержаков достаточное время был нее. Раз работа есть, значит, все пойдет на пользу. Остальное зависит от него. Он молодой и талантливый парень», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

По мнению специалиста, Кержаков хорошо работал в России, поэтому странно, что он не возглавил местную команду.

Последним местом работы 40-летнего Кержакова был «Пари НН». Он являлся главным тренером нижегородцев в сезоне-2021/22.