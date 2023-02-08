Колосков прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал официальное назначение бывшего главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на пост наставника сборной Бельгии, отметив своё нейтральное отношение к данной новости.

«Честно говоря, мне абсолютно всё равно, что Тедеско возглавил сборную Бельгии. Я с ним не знаком, ни разу не виделся, ни словом не обмолвился. Я понимаю, что он работал в «Спартаке», но это не та фигура, которую я должен комментировать», — цитирует речь Колоскова «РБ Спорт».

Контракт Тедеско с бельгийской сборной рассчитан до 31 июля 2024 года.