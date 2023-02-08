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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Раскрыты новые данные о зарплате Дзюбы в «Локомотиве» слухи

08 Февраля 2023 • 17:00 Комментировать (1)

«Локомотив» в ближайшее время объявит о подписании контракта с Артёмом Дзюбой. По нашим данным, 34-летний нападающий уже поставил подписи в трудовом соглашении с московским клубом.

Как стало известно «РБ Спорт», Артём Дзюба в «Локомотиве» будет зарабатывать больше 2,5 миллиона рублей в месяц, о которых в прессе писали ранее. По данным источника, ежемесячный заработок Дзюбы в стане «железнодорожников» с учётом бонусов будет превышать 4 миллиона рублей.

«Локомотив» после первой части сезона Российской премьер-лиги занимает лишь 14-е место в турнирной таблице. Чемпионат России возобновится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Booker
08 Февраля 2023 в 17:45
Бл дь,опять билеты на поезд подорожают....Скоты.
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