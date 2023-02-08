​«Локомотив» может выплатить агенту Дзюбы больше 7 млн рублей

Артём Дзюба уже подписал контракт с «Локомотивом». В ближайшее время московский клуб должен официально объявить о переходе 34-летнего форварда в свои ряды.

Как стало известно «РБ Спорт», агентские выплаты за подписание контракта с Артёмом Дзюбой превысят 7 миллионов рублей.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Артём Дзюба будет зарабатывать в «Локомотиве» 2,5 миллиона рублей каждый месяц.

Напомним, что Артём Дзюба находился без клуба три месяца после расторжения контракта с «Адана Демирспор».

«Локомотив» после семнадцати сыгранных туров чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.