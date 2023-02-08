​Петржела назвал Кержакова одним из лучших футболистов в его жизни

В среду было объявлено о назначении Александра Кержакова главным тренером «Кармиотиссы» - середняка чемпионата Кипра. Комментарий на этот счёт дал Властимил Петржела, который ранее тренировал «Зенит» и работал с Кержаковым-футболистом.

«Александр - очень умный парень. Один из самых лучших футболистов в моей жизни, с которыми работал. Он суперфутболист и как тренер - сильный специалист», - высказался Петржела, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Петржелы, работа в зарубежном чемпионате является правильным шагом для Кержакова. Бывший тренер «Зенита» считает, что на Кипре Кержаков получит возможность для развития.

Напомним, что Александр Кержаков находился без работы с того момента, как по завершению сезона 2022/2023 он покинул «Пари НН».