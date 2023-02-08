Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «На Кипре Кержаков получит опыт, который ему пригодится»

08 Февраля 2023 • 16:38 Комментировать

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской команды «Кармиотисса».

Мостовой поддержал решение 40-летнего специалиста отправиться на Кипр, поскольку за рубежом Кержаков сможет получить ценный опыт, который впоследствии ему пригодится.

«Он хорошо работал в «Нижнем Новгороде», сумел не вылететь с откровенно слабой командой. А его почему-то не продлили. Верю, что он ещё вернётся в РПЛ», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что срок действия контракта Кержакова с кипрским клубом рассчитан на полтора года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Александр Мостовой Кармиотисса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
17:07 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «У «Спартака» очень приличная атака»
16:55 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» может выплатить агенту Дзюбы больше 7 млн рублей
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Петржела назвал Кержакова одним из лучших футболистов в его жизни
16:38 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «На Кипре Кержаков получит опыт, который ему пригодится»
16:22 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» может выкупить Кофрие у «Спартака»
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев: «Позиция «Локомотива» не соответствует возможностям команды»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Если Дзюба включится, то для «Локомотива» это хороший трансфер»
15:59 · Россия. Премьер-лига
​РФС опубликовал видео с переговорами Карасёва во время матча видео
15:47 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу»
15:01 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба выбрал номер в «Локомотиве» фото
14:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Благодаря «Спартаку» Тедеско теперь главный тренер сборной Бельгии»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили – о Тедеско: «Обычный, посредственный тренер»
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Федун отреагировал на назначение Тедеско тренером сборной Бельгии
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта потенциальная зарплата Глушакова в «Пари НН»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Данни: «У Дзюбы есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне»
Все новости
Рекомендуем