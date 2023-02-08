Мостовой: «На Кипре Кержаков получит опыт, который ему пригодится»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской команды «Кармиотисса».

Мостовой поддержал решение 40-летнего специалиста отправиться на Кипр, поскольку за рубежом Кержаков сможет получить ценный опыт, который впоследствии ему пригодится.

«Он хорошо работал в «Нижнем Новгороде», сумел не вылететь с откровенно слабой командой. А его почему-то не продлили. Верю, что он ещё вернётся в РПЛ», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что срок действия контракта Кержакова с кипрским клубом рассчитан на полтора года.