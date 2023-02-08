«Клермон» может выкупить Кофрие у «Спартака»

«Клермон» имеет возможность выкупить у «Спартака» бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, выступающего во Франции на правах аренды, за 4 миллиона евро. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, опция выкупа не является обязательной, однако французский клуб намерен сохранить 25-летнего футболиста в своём составе. При этом отмечается, что такая сделка может не состояться по причине ограниченного бюджета «Клермона». Сам Кофрие хотел бы продолжить карьеру в Лиге 1.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Клермон» 16 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает Кофрие в 1,2 миллиона евро.