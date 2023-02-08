Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС опубликовал видео с переговорами Карасёва во время матча видео

08 Февраля 2023 • 15:59 Комментировать

Российский футбольный союз опубликовал на своём канале в YouTube интересное видео. Оно представляет собой нарезку переговоров арбитра Сергея Карасёва во время его работы в товарищеском матче между «Торпедо» и второй командой «Краснодара».

Из видео можно узнать, как Сергей Карасёв общается с футболистами.

«Обнимания не нужны. Забьёте гол, будете обниматься», - сказал Карасёв футболистам во время стандартного положения. Это лишь одна из фраз рефери, которые можно услышать на видео.

 

Сергей Карасёв, пожалуй, является самым известным российским арбитром нашего времени. До внедрения санкций Карасёв регулярно работал на матчах крупных турниров в Европе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сергей Карасёв Краснодар-2
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
17:07 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «У «Спартака» очень приличная атака»
16:55 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» может выплатить агенту Дзюбы больше 7 млн рублей
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Петржела назвал Кержакова одним из лучших футболистов в его жизни
16:38 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «На Кипре Кержаков получит опыт, который ему пригодится»
16:22 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» может выкупить Кофрие у «Спартака»
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев: «Позиция «Локомотива» не соответствует возможностям команды»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Если Дзюба включится, то для «Локомотива» это хороший трансфер»
15:59 · Россия. Премьер-лига
​РФС опубликовал видео с переговорами Карасёва во время матча видео
15:47 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу»
15:01 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба выбрал номер в «Локомотиве» фото
14:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Благодаря «Спартаку» Тедеско теперь главный тренер сборной Бельгии»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили – о Тедеско: «Обычный, посредственный тренер»
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Федун отреагировал на назначение Тедеско тренером сборной Бельгии
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта потенциальная зарплата Глушакова в «Пари НН»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Данни: «У Дзюбы есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне»
Все новости
Рекомендуем