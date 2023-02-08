Российский футбольный союз опубликовал на своём канале в YouTube интересное видео. Оно представляет собой нарезку переговоров арбитра Сергея Карасёва во время его работы в товарищеском матче между «Торпедо» и второй командой «Краснодара».

Из видео можно узнать, как Сергей Карасёв общается с футболистами.

«Обнимания не нужны. Забьёте гол, будете обниматься», - сказал Карасёв футболистам во время стандартного положения. Это лишь одна из фраз рефери, которые можно услышать на видео.

Сергей Карасёв, пожалуй, является самым известным российским арбитром нашего времени. До внедрения санкций Карасёв регулярно работал на матчах крупных турниров в Европе.