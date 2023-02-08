Нападающий Артём Дзюба действительно стал игроком «Локомотива». В прессе появилась фотография 34-летнего нападающего с футболкой московского клуба в руках. Рядом находится и защитник Игорь Смольников – он тоже будет выступать за «железнодорожников».

На фото видно, что Артём Дзюба выбрал себе номер 7. Игорь Смольников, в свою очередь, будет играть под номером 8.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр. Ближайший официальный матч команда Михаила Галактионова проведёт 22 февраля – против «Спартака» в Фонбет Кубке России.