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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба выбрал номер в «Локомотиве» фото

08 Февраля 2023 • 15:01 Комментировать

Нападающий Артём Дзюба действительно стал игроком «Локомотива». В прессе появилась фотография 34-летнего нападающего с футболкой московского клуба в руках. Рядом находится и защитник Игорь Смольников – он тоже будет выступать за «железнодорожников».

На фото видно, что Артём Дзюба выбрал себе номер 7. Игорь Смольников, в свою очередь, будет играть под номером 8.

 

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр. Ближайший официальный матч команда Михаила Галактионова проведёт 22 февраля – против «Спартака» в Фонбет Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Смольников
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