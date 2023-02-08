Дзюба стал игроком «Локомотива»

Нападающий Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива». 34-летний нападающий уже подписал с московским клубом контракт, о чём стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Артём Дзюба обрёл клубную прописку после трёх месяцев нахождения в статусе свободного агента. В начале ноября россиянин расторг трудовое соглашение с клубом «Адана Демирспор» в Турции.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает только 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне переходных игр. Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале весны.

Добавим, что в ноябре главным тренером «Локомотива» стал Михаил Галактионов.