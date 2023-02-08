​Кавазашвили – о Тедеско: «Обычный, посредственный тренер»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили не считает Доменико Тедеско тренером высокого уровня. Об этом он в очередной раз заявил в среду, давая комментарий насчёт назначения Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии.

Напомним, что Доменико Тедеско подписал с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией контракт, рассчитанный до завершения чемпионата Европы в 2024 году.

«То, что он немножко поскакал на нашем стадионе - это ещё не значит, что я могу о нём сказать что-то хорошее. Пускай доказывает и зарабатывает. Когда заработает что-то, хорошее я вам скажу, что он молодец. А так он - обычный, посредственный тренер», - высказался Кавазашвили, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Доменико Тедеско работал на должности главного тренера «Спартака» с октября 2019 года до завершения сезона 2020/2021.