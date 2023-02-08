​Федун отреагировал на назначение Тедеско тренером сборной Бельгии

В среду было объявлено о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии. Комментарий на этот счёт дал бывший владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, чего явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало», - высказался Федун, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Доменико Тедеско тренировал «Спартак» в 2019-2021 годах. Позже молодой специалист работал с «РБ Лейпцигом». Без работы Тедеско находился с сентября прошлого календарного года.

Контракт Доменико Тедеско в Бельгии рассчитан до завершения Евро-2024. Ранее бельгийскую национальную команду тренировал Роберто Мартинес. Он ушёл с этой должности после неудачного выступления команды на чемпионате мира – «красные дьяволы» там не смогли выйти из группы.