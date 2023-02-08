​Раскрыта потенциальная зарплата Глушакова в «Пари НН»

В ближайшее время Денис Глушаков может стать футболистом «Пари НН». Если 36-летний полузащитник подпишет контракт с нижегородцами, то его месячный оклад составит 1 миллион рублей. Об этом рассказывает «Чемпионат».

Денис Глушаков числится в списке свободных агентов уже месяц после ухода из «Химок». В январе опытный хавбек отправился с «Пари НН» на зимние сборы.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. «Пари НН» после семнадцати сыгранных туров располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.

Денис Глушаков известен главным образом по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив».