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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Раскрыта потенциальная зарплата Глушакова в «Пари НН»

08 Февраля 2023 • 14:40 Комментировать

В ближайшее время Денис Глушаков может стать футболистом «Пари НН». Если 36-летний полузащитник подпишет контракт с нижегородцами, то его месячный оклад составит 1 миллион рублей. Об этом рассказывает «Чемпионат».

Денис Глушаков числится в списке свободных агентов уже месяц после ухода из «Химок». В январе опытный хавбек отправился с «Пари НН» на зимние сборы.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. «Пари НН» после семнадцати сыгранных туров располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.

Денис Глушаков известен главным образом по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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