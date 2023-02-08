​Глушаков близок к контракту с «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков близок к заключению трудового соглашения с «Пари НН». Об этом на своих станицах рассказывает «Чемпионат».

Контракт, который в ближайшее время может подписать Денис Глушаков, рассчитан до конца нынешнего сезона.

Уже месяц Денис Глушаков не имеет клубной прописки после ухода из «Химок». При этом 36-летний футболист не раз говорил, что у него есть предложения из Премьер-лиги.

В январе Денис Глушаков отправился на сбор вместе с «Пари НН». Опытный хавбек находится в нижегородской команде на просмотре.

Добавим, что после первой части сезона «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.