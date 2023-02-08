​Гаджиев ответил на вопрос, помогут ли Дзюба и Смольников «Локомотиву»

В ближайшее время Артём Дзюба и Игорь Смольников могут стать футболистами «Локомотива». Известный российский тренер Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, помогут ли эти опытные игроки московской команде.

«Это сложный вопрос. Если в команде останется всё, что было - отсутствие единства, сплочённости и готовности, то они не смогут помочь этой команде. Если уровень организации будет высокий, то эти люди смогут поддержать коллектив и закрыть какие-то позиции», - высказался Гаджиев для Vprognoze.

После первой части чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ноябре клуб сменил главного тренера – команду принял Михаил Галактионов, который ранее работал у руля «Пари НН».

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 22 февраля – против «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России.